Москалькова назвала правовой нигилизм одной из самых больших проблем России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает "правовой нигилизм" граждан одной из самых серьезных проблем российского общества.

"Правовой нигилизм — одна из главных проблем современного российского общества. Как показывает практика, зачастую люди попадают в трудное жизненное положение, проигрывают в спорах с органами власти из-за элементарного незнания своих прав", — сказала Москалькова в интервью "Православной газете", опубликованном во вторник на сайте омбудсмена.

Она пояснила, что в ее практике нередкими бывают ситуации, когда она не может помочь заявителю восстановить его права лишь потому, что он пропустил срок подачи жалобы или не предоставил все необходимые документы. Москалькова добавила, что формирование правового государства и гражданского общества невозможно без участия самих граждан, активного отстаивания ими своих прав перед проявлениями беззакония и произволом, в том числе со стороны властей.

Ранее в ежегодном докладе уполномоченного за 2017 год сообщалось, что Москалькова приняла к рассмотрению около четвертой части обращений, поступивших к ней в аппарат за этот период. Всего, согласно докладу, в 2017 году к омбудсмену поступило 41 тысяча 840 обращений, из них были рассмотрены 10 тысяч 123 жалобы.

В 2017 году российский омбудсмен обратилась к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой включить дисциплину "Права человека" в государственную программу высшего образования. Инициативу Москальковой поддержало министерство образования и науки РФ и региональные уполномоченные. Осенью 2017 года омбудсмен прочитала ряд лекций о правах человека в московских вузах. В апреле текущего года Москалькова заявляла, что ее аппарат совместно с Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования подготовил проекты учебных программ по дисциплине "Права человека" для бакалавриата, магистратуры и специалитета, а также курс для преподавателей.