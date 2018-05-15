РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Москалькова назвала правовой нигилизм одной из самых больших проблем России

16:4915.05.2018
11572
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фотоУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает "правовой нигилизм" граждан одной из самых серьезных проблем российского общества.

"Правовой нигилизм — одна из главных проблем современного российского общества. Как показывает практика, зачастую люди попадают в трудное жизненное положение, проигрывают в спорах с органами власти из-за элементарного незнания своих прав", — сказала Москалькова в интервью "Православной газете", опубликованном во вторник на сайте омбудсмена.

Она пояснила, что в ее практике нередкими бывают ситуации, когда она не может помочь заявителю восстановить его права лишь потому, что он пропустил срок подачи жалобы или не предоставил все необходимые документы. Москалькова добавила, что формирование правового государства и гражданского общества невозможно без участия самих граждан, активного отстаивания ими своих прав перед проявлениями беззакония и произволом, в том числе со стороны властей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Треть обращений к Москальковой касалась уголовно-процессуального права
Ранее в ежегодном докладе уполномоченного за 2017 год сообщалось, что Москалькова приняла к рассмотрению около четвертой части обращений, поступивших к ней в аппарат за этот период. Всего, согласно докладу, в 2017 году к омбудсмену поступило 41 тысяча 840 обращений, из них были рассмотрены 10 тысяч 123 жалобы.

В 2017 году российский омбудсмен обратилась к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой включить дисциплину "Права человека" в государственную программу высшего образования. Инициативу Москальковой поддержало министерство образования и науки РФ и региональные уполномоченные. Осенью 2017 года омбудсмен прочитала ряд лекций о правах человека в московских вузах. В апреле текущего года Москалькова заявляла, что ее аппарат совместно с Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего образования подготовил проекты учебных программ по дисциплине "Права человека" для бакалавриата, магистратуры и специалитета, а также курс для преподавателей.

Комментировать
Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
50_sva
согласен только бы ещё конкретизации по слоям и кастам в нарушениях.
17:00
15.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена