Скворцова призвала создать в России регистр врачей

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Федеральный регистр врачей России планируется создать в Минздраве для аутентификации доктора при использовании телемедицины, сообщила и.о. министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Для того чтобы вся система качества медицинской помощи заработала, нам необходимо в единой государственной системе в сфере здравоохранения иметь подсистему — федеральный регистр всех врачей и в перспективе среднего медицинского персонала. Эти врачи не только государственных и муниципальных учреждений, но и всех допущенных к медицинской деятельности, в том числе частных организаций", — рассказала Скворцова.

Она добавила, что эта система будет соединена с системой идентификации, для того чтобы была возможность визуализировать человека, который называется врачом. Система позволит увидеть, какое образование получил врач, какие закончил курсы повышения квалификации. "Фактически, мы увидим портфолио врача",- пояснила Скворцова.

Закон о телемедицине был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года и вступил в силу с 1 января 2018 года. Как следует из текста закона, в стране вводится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.