В России пациенты получат доступ к телемедицине к концу года

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Любой пациент в России при необходимости сможет получить консультацию с помощью телемедицины к концу 2018 года, сообщила и.о. министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"К концу этого года мы завершим формирование вертикальной интегрированной телемедицинской системы, которая идет от каждого национального медицинского центра по соответствующим профилям, сейчас у нас их 22, к учреждениям третьего уровня в регионах их около 300, для того чтобы в любое время можно было бы получить круглосуточную телемедицинскую консультацию любому пациенту в любом регионе", — рассказала Скворцова.

Закон о телемедицине был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2017 года и вступил в силу с 1 января 2018 года. Как следует из текста закона, в стране вводится возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.