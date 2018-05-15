В "Аэрофлоте" рассказали о ситуации с американскими визами для экипажей

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Ситуация с выдачей американских виз экипажам "Аэрофлота" улучшилась — экипажей с открытыми визами хватит для осуществления полетов до конца года, заявил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Аэрофлот" в конце апреля обратился в МИД и Минтранс РФ в связи с тем, что США перестали выдавать визы сотрудникам компании. Перевозчик тогда уточнял, что имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев.

"Проблема с американскими визами явно улучшилась. Она пока не разрешилась, но улучшилась. Сегодня и кабинные экипажи, и пилоты, у кого закончилась виза не позже 11 месяцев, получают новые визы в течение двух недель", — сказал Савельев журналистам.

Однако, продолжил он, новые визы экипажам, у которых их ранее не было, выдаются по-прежнему с задержками.

"Но до конца года, хочу вас заверить, нам виз хватит, просто одни и те же люди будут чаще летать на этих направлениях", — отметил Савельев.