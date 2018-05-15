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Общество

В ЦБ рассказали о мерах для стабилизации ситуации с ОСАГО

14:4915.05.2018
(обновлено: 15:24 15.05.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО. Архивное фотоСтраховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Банк России выработал комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации с ОСАГО, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на встрече с журналистами во вторник.

Оформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Мы выработали комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации с ОСАГО. Ключевой элемент наших предложений, нашей реформы — это защита прав потребителей и в первую очередь добросовестных автовладельцев", — заявил Чистюхин, уточнив, что были предприняты достаточно серьезные усилия для того, чтобы сделать ОСАГО удобным для потребителей, лёгким при приобретении полисов, качественным с точки зрения ремонта, простым при оформлении документов при ДТП, однако полностью реализовать функцию стабилизации и балансировки ОСАГО пока не удалось.

Также, по его словам, предполагается установить справедливую цену полиса ОСАГО для каждого водителя, используя принцип "каждый отвечает сам за себя". "Сегодня страховая компания выбирает ставку тарифа для отдельных категорий водителей. В изменённом подходе будет устанавливаться индивидуальный тариф", — пояснил он.

Кроме того, предполагается установить простой и прозрачный механизм присвоения КБМ, расширение ставки базового тарифа (и вверх, и вниз) на 20%, создание реестра агентов ОСАГО и введение квалификационных требований к ним, а также предоставление потребителям в открытом доступе калькулятора расчёта стоимости ОСАГО, добавил Чистюхин. Он также сообщил, что предполагается весь этот комплекс мер осуществлять в три этапа, и каждый последующий этап будет внедряться в зависимости от успешности предыдущего.

Оформление полиса ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Первый этап должен стартовать летом 2018 года… включает в себя три меры — корректировка коэффициента возраст-стаж, реформа КБМ и расширение тарифного коридора", — уточнил Чистюхин. Второй этап, где требуются законодательные решения, ЦБ, по его словам, планирует реализовывать осенью 2018 года с учётом того, чтобы вступление в силу тех мер, которые предполагаются в законе, были осуществлены летом 2019 года.

"Третий этап, наверное, может реализовываться не ранее середины 2020 года. Это тот этап, когда мы, вполне возможно, снимем все ограничения по тарифу. Может, отменим тарифный коридор как таковой. Посмотрим, сохранять ли какие-то социальные коэффициенты или нет…. Но мы сможем к нему перейти только тогда, когда должным образом реализуем все предыдущие этапы", — заключил Чистюхин.

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