В ЦБ рассказали о мерах для стабилизации ситуации с ОСАГО

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Банк России выработал комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации с ОСАГО, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин на встрече с журналистами во вторник.
Также, по его словам, предполагается установить справедливую цену полиса ОСАГО для каждого водителя, используя принцип "каждый отвечает сам за себя". "Сегодня страховая компания выбирает ставку тарифа для отдельных категорий водителей. В изменённом подходе будет устанавливаться индивидуальный тариф", — пояснил он.
Кроме того, предполагается установить простой и прозрачный механизм присвоения КБМ, расширение ставки базового тарифа (и вверх, и вниз) на 20%, создание реестра агентов ОСАГО и введение квалификационных требований к ним, а также предоставление потребителям в открытом доступе калькулятора расчёта стоимости ОСАГО, добавил Чистюхин. Он также сообщил, что предполагается весь этот комплекс мер осуществлять в три этапа, и каждый последующий этап будет внедряться в зависимости от успешности предыдущего.
"Третий этап, наверное, может реализовываться не ранее середины 2020 года. Это тот этап, когда мы, вполне возможно, снимем все ограничения по тарифу. Может, отменим тарифный коридор как таковой. Посмотрим, сохранять ли какие-то социальные коэффициенты или нет…. Но мы сможем к нему перейти только тогда, когда должным образом реализуем все предыдущие этапы", — заключил Чистюхин.