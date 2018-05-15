На форуме в Липецке более 50 молодых семей обсудят вопросы демографии

ЛИПЕЦК, 15 мая — РИА Новости. Более 50 молодых семей на первом региональном форуме в Липецкой области обсудят вопросы демографической политики и социальной поддержки. Форум проводится в рамках всероссийской акции "Добровольцы — детям" и посвящен Международному дню семьи, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Программа форума включает работу площадок "Как воспитать ребенка сегодня", "Тайм-менеджмент для молодых мам: личностный рост и семья", "Здоровое питание для мам и малышей", "Роль отца в воспитании ребенка, совместная деятельность в семье", а также интерактивную беседу "Создание и поддержание отношений близости и доверия между супругами в молодой семье", — рассказал сотрудник пресс-службы.

"Мы должны приложить максимум усилий для укрепления института семьи. Преодолеть негативные процессы в демографической ситуации можно только сражаясь за каждого человека, за каждую семью", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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