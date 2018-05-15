В Тюмени реконструируют стадион и расширят любимый горожанами парк

ТЮМЕНЬ, 15 май — РИА Новости. Современный футбольный центр появится в Тюмени в результате реконструкции стадиона "Локомотив", параллельно в городе займутся расширением любимого горожанами парка Гилевская роща, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Стадион "Локомотив" всегда был востребован, но сегодня находится в архиплохом состоянии, требуется его реконструкция. Подготовим проект, снесем старые ветхие сооружения, сделаем стандартное футбольное поле с хорошим покрытием, спортивный зал с качественным паркетом. Ориентировочно на реализацию проекта потребуется полтора-два года", — процитировал собеседник агентства главу региона Владимира Якушева.

По словам губернатора, у региона также есть планы расширить на 50 гектаров парк "Гилевская роща" за счет прилегающей территории. После реконструкции парк стал одним из самых популярных мест отдыха в Тюмени и уже не вмещает всех желающих.

"Закончен первый этап строительства парка, рядом находится очень живописное озеро, которое тоже нужно облагородить, почистить. В итоге здесь будет прекрасный комплекс для отдыха горожан", — приводит слова Владимира Якушева его пресс-служба.

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