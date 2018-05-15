Тюменская область будет готовить своих специалистов по продажам и экспорту

ТЮМЕНЬ, 15 май — РИА Новости. Тюменской области необходимы специалисты по продажам и экспорту; проблему обсудили на заседании Экспортного совета региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора.

Ключевой мерой для выхода местных производителей на международный рынок участники совета назвали подготовку кадров в сфере экспорта и сбыта на базе Тюменского государственного университета и Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса.

"Наша цель — на протяжении ближайших нескольких лет наполнить региональный рынок труда специалистами по продажам и экспорту. В переходный период для многих предприятий региона "отделом продаж" станет центр поддержки экспорта, пока предприятия не получат собственных подготовленных специалистов", — цитирует заместителя губернатора Тюменской области Вадима Шумкова пресс-служба главы региона.

По словам Шумкова, для развития экспорта также необходимо активизировать выезды тюменских бизнес-делегаций в другие регионы России и за рубеж, расширить участие тюменских промышленных и аграрных предприятий во всероссийских и международных выставках, оказывать государственную поддержку инвестпроектам, ориентированным на экспорт.

Наиболее перспективными для развития в регионе экспорта являются агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, лесозаготовка и переработка древесины, производство оборудования для нефтегазовой промышленности.

"Конкурентные преимущества инновационной продукции тюменских предприятий позволяют расширить географию сбыта и выйти на глобальный рынок. Резиденты технопарка наладили поставки не только в регионы нашей страны, но и в Казахстан, Иран, Румынию, Сербию. В ближайшей перспективе мы видим развитие сотрудничества с Венгрией, Хорватией, Германией, Англией, Францией, Кореей", — приводит слова главы региона Владимира Якушева его пресс-служба.

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