В Кремле не согласились с критикой Кадырова в адрес СПЧ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с критикой главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес Совета по правам человека, заявив, что СПЧ состоит из многих авторитетных россиян и к разным точкам зрения надо относиться толерантно.

Ранее Кадыров в связи с делом руководителя чеченского представительства "Мемориала" Оюба Титиева критически отозвался об СПЧ.

"Наверное, нельзя согласиться с такими обвинениями — все-таки (СПЧ) достаточно представительный орган. Вы знаете, что он состоит из многих весьма авторитетных наших сограждан, весьма влиятельных… И поэтому нужно толерантно относиться к разным точкам зрения, которые высказываются этим органом", — сказал Песков.

Титиев был арестован в Чечне в середине января, впоследствии Верховный суд Чечни оставил без изменения решение Старопромысловского районного суда Грозного о продлении срока его ареста до 9 июня. Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление Следственного комитета РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Президентский СПЧ направил в Генпрокуратуру обращение в связи с жалобами председателя совета правозащитного центра "Мемориал" Александра Черкасова и самого Титиева на необоснованное уголовное преследование и по другим вопросам. Генпрокуратура в ответе на запрос СПЧ по поводу Титиева заявила, что нарушений в деле правозащитника не найдено. В прокуратуре уточнили, что с учетом доводов заявителя о необъективности следствия уголовное дело 2 февраля передано в СУСК по Чечне.