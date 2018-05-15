В МЧС сообщили о сокращении площади природных пожаров

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Площадь природных пожаров на территории России сократилась за минувшие сутки почти на 22 тысячи гектаров, достигнув почти 91,3 тысячи гектаров, сообщает во вторник МЧС РФ.

Как следует из анализа ликвидации очагов природных пожаров по состоянию на 06.00 мск 15 мая, в 28 районах девяти регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока зарегистрировано 43 очага пожаров общей площадью 91,29 тысячи гектаров (сутками ранее — 113,07 тысячи гектаров).

Самая большая площадь природных пожаров по-прежнему в Хабаровском крае: здесь в восьми районах действуют 12 очагов пожаров на площади 73,51 тысячи гектаров (в понедельник — 66,06 тысячи гектаров).

По данным МЧС РФ, в течение суток в Хабаровском крае к тушению лесных пожаров привлекался самолет Бе-200, который сбросил 60 тысяч литров воды. Благодаря этому не допущено распространение огня в сторону населенного пункта Кукан. Для перегруппировки сил и мониторинга пожарной обстановки применялись три вертолета Ми-8.