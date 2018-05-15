В регионах России за сутки потушили почти 200 природных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Лесопожарные силы за сутки потушили 192 пожара в регионах России, еще 46 продолжают полыхать, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"За прошедшие сутки в России лесопожарными силами и привлеченными лицами ликвидировано 192 лесных пожара на площади 66 276 гектаров. На 00.00 мск 15 мая на территории РФ действовало 46 лесных пожаров на площади 20 273 гектара", — говорится в сообщении.

Среди них – по 9 в Забайкальском и Хабаровском краях, 8 – в Челябинской области, по одному — в Свердловской области, Республике Тыва, Курганской области, Ленинградской области, в ЕАО, также в Свердловской области горел один пожар на землях обороны и безопасности. Пять пожаров действовали в Красноярском крае, 4 – в Республике Башкортостан, 3 – в Иркутской области, 2 – в Бурятии.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда в Хабаровском крае горят три пожара, их не тушат, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края и Амурской области. Особый противопожарный режим введен в 37 регионах страны.