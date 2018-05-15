МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Государственная дума возьмет под контроль работу по демонополизации и импортозамещению лекарственного рынка в РФ, заявил во вторник журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Дискуссия показала наши слабые места, в частности вопрос лекарственного обеспечения, который вызвал наибольший спор. Давайте зададимся вопросом. А если не мы нашими санкциями запретим ввоз сюда американских лекарств, а наоборот американцы своими санкциями запретят ввозить сюда лекарства. Готовы ли мы в данном случае к подобному развитию событий? Обсуждение показало, что не готовы. Поэтому Государственная дума берет эту ситуацию под свой особый контроль", — сказал Исаев.

Он пояснил, что парламентарии намерены работать над импортозамещением лекарств в РФ, локализацией их производства в России, привлечением фармкомпаний из стран, не присоединяющихся к санкциям государств против России.

"Одним словом, мы будем работать над демонополизацией рынка, чтобы сделать его независимым от любой страны мира, с какой бы у нас ни возникла конфликтная ситуация", — сказал Исаев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин высказывал критику в отношении министерства здравоохранения. По его словам, Минздрав не выполнил эффективно работу по импортозамещению лекарств на рынке России, 68% рынка представляет собой импорт, при этом компании США получают чистую прибыль в размере примерно 50 миллиардов рублей в год.

Позже он пояснил, что именно Минздрав РФ должен обеспечить создание конкурентной среды в России для привлечения фармкомпаний из Швейцарии, Японии, Южной Кореи и Индии. Он также подчеркнул, что вопросы импортозамещения и производства решает Минпромторг, однако за идеологию по лекарственному обеспечению отвечает Минздрав. При этом, по его словам, в этом направлении у парламента есть полное понимание и поддержка со стороны председателя правительства.

Законопроект об ответе на санкции США и других стран был внесен в Госдуму главами фракций и председателем нижней палаты. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

В ходе обсуждения документа перед первым чтением профильный комитет по экономической политике и комитеты-соисполнители отмечали необходимость его доработки ко второму чтению. Госдума планирует исключить из текста законопроекта ко второму чтению упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг и расширить полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц. При этом устанавливаемые документом меры воздействия (противодействия) не должны будут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.