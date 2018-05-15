В Приамурье отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 мая — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, введенный 26 апреля в Амурской области из-за лесных пожаров, сняли, так как ситуация нормализовалась, сообщает правительство региона.

Губернатор Амурской области Александр Козлов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на нем рассмотрели ситуацию с лесными пожарами.

"Решением губернатора и членов комиссии в Приамурье был снят режим ЧС в лесах регионального характера. Сейчас на территории Приамурья обстановка полностью нормализовалась. Действующих пожаров нет", — информируют власти Приамурья.

Уточняется, что спасатели МЧС по Хабаровскому краю уехали из Амурской области, рассматривается вопрос о возвращении в места постоянной дислокации всей группировки федерального резерва "за исключением той, которая дислоцируется в городе Свободном — группировка будет находиться в режиме ожидания".

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности во вторник сообщил, что в области потушено 12 природных пожаров на общей площади 43,8 гектара. По данным центра, действующих природных пожаров в регионе нет, во вторник по Приамурью местами ожидается переменная облачность, местами слабые и умеренные осадки, дождь, мокрый снег.

Козлов подчеркнул на заседании, что традиционно леса на севере Приамурья начинают гореть позже — в конце мая и в июне, поэтому "расслабляться еще рано". Как сообщалось ранее, в конце апреля губернатор Приамурья пообещал благодарности и денежные премии тем, кто поможет найти виновных в пожарах в регионе.