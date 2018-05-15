В Роспотребнадзоре рассказали о волнующих россиян вопросах вакцинации

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россияне, звонившие на горячую линию Роспотребнадзора по вопросам вакцинопрофилактики, чаще всего интересовались вакцинацией в рамках Национального и региональных календарей профилактических прививок, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, специалисты Роспотребнадзора отвечали на вопросы граждан РФ с 16 по 30 апреля текущего года. Всего в рамках горячей линии было проведено более 27,6 тысячи консультаций.

"Порядка 6 тысяч вопросов касались вакцинации в рамках Национального и региональных календарей профилактических прививок. Обратившихся на горячую линию волновали перечень и состав вакцин, необходимость проведения вакцинации, где сделать прививки, возможные реакции и осложнения, медицинский осмотр перед прививкой и другие. Данная группа вопросов составила почти 22% от общего количества поступивших обращений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что более двух тысяч вопросов касалось отказов от проведения профилактических прививок, последствий отказа, возможных ограничений непривитых в посещении детских и других организаций (7,4% от общего количества консультаций). Также россиян волновали вопросы наличия или отсутствия вакцин в медорганизациях (почти 7% от общего количества консультаций).

Наибольший интерес по вопросам об иммунизации против отдельных инфекций вызвали вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита, туберкулеза и туберкулинодиагностика, уточняется в сообщении. Также интерес граждан традиционно повышен к вакцинации против гриппа, гепатита В и полиомиелита.

Добавляется, что более 5% обратившихся интересовалось требованиями к условиям и порядку проведения вакцинации, а также правам граждан при осуществлении иммунопрофилактики.