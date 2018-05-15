Угольная компания выплатит компенсации пострадавшим сахалинцам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая — РИА Новости. Угольная компания выплатит компенсации жителям сахалинского села Горнозаводск, чье имущество пострадало от схода селя из породы, который произошёл накануне, сообщает во вторник пресс-служба губернатора Сахалинской области.

Утром в понедельник масса отработанной породы, сошедшая с места складирования ООО "Горняк-1", разрушила дом и надворные постройки пенсионера Виктора Федченко. Члены семьи Федченко не пострадали. Разрушенным оказалось жилое строение, коровник, машина, трактор, и другое имущество, погиб скот, сообщили в пресс-службе. Под угрозой оказались еще два дома по улице Бамбуковой. Их хозяевам, как и семье Федченко, пришлось переехать.

"Собственники угольной компании выплатят компенсации пострадавшим за потерянный дом и имущество, а также тем семьям, которые нуждаются в переселении, потому что их жилье теперь оказалось в опасной зоне", — приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кожемяко.

Из-за сильных осадков масса сдвинулась с места, порода продвигалась на метр за 10 минут. Поток породы остановился, немного не дойдя до дороги, соединяющей Горнозаводск с селом Ватутино.

"Местные власти организовали работы по ликвидации последствий происшествия. Мобилизованная строительная техника роет канавы, которые должны остановить дальнейшее движение массы породы", — сообщили в пресс-службе.

По словам генерального директора ООО "Горняк-1" Алексея Цмоканича, в среду компания проведёт встречу с семьями, проживающими по улице Бамбуковой, чтобы определить размер ущерба и выплат.