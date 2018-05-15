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Общество

Двадцать детей, сорок восемь внуков. Как живут многодетные семьи

08:0015.05.2018
(обновлено: 08:10 15.05.2018)
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© Фото : Юлия ЧасовскихСемья ГорбачевыхСемья Горбачевых
© Фото : Юлия Часовских

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Александр Чернышев. У каждой многодетной семьи своя история. У одних шестеро детей, у других — двадцать. Чтобы все успеть, родители устраивают себе жизнь по-особенному. Какие советы они дают — в материале РИА Новости.

Круговорот в доме
Заселение многодетной семьи в новую квартиру
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Жилье для многодетных: какие существуют программы и льготы

"Сегодня в России каждый пятый ребенок из многодетной семьи", — утверждает президент центра помощи многодетным "Многомама" Алина Контарева в разговоре с корреспондентом РИА Новости. Не ограничиваются пятью и даже семью детьми: только в Москве на конец 2017 года зарегистрировано около ста пятидесяти семей, в которых больше девяти "птенцов".

Есть и настоящие герои: Александр и Елена Шишкины из Воронежской области вместе с девятью дочерьми и одиннадцатью сыновьями попали в Книгу рекордов России.

Младшей дочери сейчас четырнадцать, а старшему сыну скоро сорок. Внуков у Шишкиных уже сорок восемь — дети не отстают от родителей. Как ни странно, формально Александр и Елена не считаются многодетными родителями: для этого как минимум трем наследникам должно быть меньше восемнадцати лет, а у Шишкиных только две несовершеннолетние дочери, все остальные уже взрослые. "У жены и медали есть, и золотая звезда "Мать-героиня", — говорит с гордостью Шишкин.

© Фото : из личного архива семьи ШишкиныхCемья Шишкиных
© Фото : из личного архива семьи Шишкиных
Cемья Шишкиных

Раньше, когда в доме было больше молодежи, старшие дети всегда помогали с младшими. "Они и накормят друг друга, и поиграют, иногда и поссорятся, зато всегда заняты и под присмотром", — объясняет Александр свой подход к воспитанию. Он уверен, что детей нужно как можно раньше учить выполнять элементарные бытовые работы, тогда родителям немного легче.

Детям — время, работе — час

Главе семейства времени на воспитание потомства не хватало — приходилось много работать, чтобы обеспечить дочерей и сыновей. "Финансы, конечно, основная проблема. Из-за этого отцы в многодетных семьях часто не уделяют внимания детям, и те потом спрашивают: "Мама, а это кто?" Младшую дочь я вожу на занятия в музыкальную школу, со старшими сыновьями на это просто не было времени", — вспоминает Шишкин.

У других многодетных те же заботы. "Мне все время кажется, что я обделила кого-то из них вниманием", — признается РИА Новости мать шестерых детей из поселка Теплое в Тульской области Лиана Горбачева.

Чтобы выкроить время, они с мужем Александром постоянно расписывают планы: и на день, и на ближайший год. "Получается такой тайм-менеджмент с семейным уклоном. Одеваться и принимать пищу тоже стараемся четко по графику, без режима никуда", — говорит Горбачева.

© Фото : Юлия ЧасовскихСемья Горбачевых
© Фото : Юлия Часовских
Семья Горбачевых

Она работает из дома: самые ответственные задания выполняет вечером, когда дети уже спят, или утром, пока не проснулись, а текущие вопросы решает параллельно с другими делами.

Находит время и на помощь другим матерям: Лиана — волонтер центра "Многомама" в Тульской области. Развозит необходимые вещи по адресам, помогает с уборкой или советом.

"Чтобы все успеть, не нужно полтора часа сидеть на кухне и ждать, пока сварится борщ. За это время я успеваю покормить малыша, ответить на звонки и письма, прибраться и сделать еще миллион дел. Сном жертвую редко", — делится тонкостями мать-героиня.

Вид на окрестности Якутска из вертолета. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Ближе к земле. Многодетный отец против мэрии Якутска и экс-депутата

Гораздо меньше она спала, когда семья жила в Москве: работы было больше, к тому же дорога до детских садиков и школ занимала много времени. Еще одна причина переезда из столицы — участок под строительство собственного дома, о котором мечтала семья. "В поселке я просто выбрала землю и вскоре ее получила. Сейчас оформляем субсидии на строительство дома и начинаем работы", — поясняет Лиана.

Еще в 2011 году президент России Дмитрий Медведев внес поправки в закон "О содействии развитию жилищного строительства", предоставившие многодетным семьям право на бесплатную землю с коммуникациями в регионе проживания.

В тесноте, да не в обиде

Тем, кто когда-то получил жилье, в нем уже становится тесно.  Черенковы живут в двух объединенных городских квартирах, которые им выделили в 2004 году. Тогда детей было четверо, теперь — десять. Жилых помещений всего четыре, из второй кухни сейчас оборудуют пятое, рассказывает РИА Новости Мария Черенкова.

© Фото : из личного архива семьи Черенковых Мария Черенкова с детьми
© Фото : из личного архива семьи Черенковых
Мария Черенкова с детьми

С таким количеством детей времени на себя у нее немного. "Смена деятельности — лучший отдых. Я с удовольствием хожу по делам, а если выйти не успеваю — мы вышиваем или музицируем с детьми. Так и я расслабляюсь, и они полезным делом заняты", — описывает будни Мария.

Кружки и секции в Москве на каждом углу, они тоже помогают направить энергию детей в правильное русло, считает многодетная мама. Однако во многом завидует сельским жителям. "В деревне детей можно отпустить погулять на участок, а вот в городе без присмотра лучше не оставлять", — рассуждает она.

© Фото : из личного архива семьи Черенковых Семья Черенковых на отдыхе
© Фото : из личного архива семьи Черенковых
Семья Черенковых на отдыхе

Так и заведено в большой семье Асташко, обосновавшейся в собственном небольшом доме в Хамкетинской станице Краснодарского края: дети в хорошую погоду играют в саду, пока родители занимаются срочными делами. "Строят шалаши, а потом зовут друг друга в гости. Мы с женой и сами каждый вечер выходим под вечер на час погулять, оставляем четырех младших со старшей дочерью. Это очень помогает отдохнуть", — говорит Андрей Асташко.

Его шестилетний сын ходит в подготовительный класс, восьмилетний — в школу. Остальные трое весь день с родителями: детского сада в станице нет, а старшая дочь на домашнем обучении. "Ей не понравилось в школе, и мы решили не отбивать у девочки желание учиться. Теперь я преподаватель географии, а жена — литературы. Дочь приписана к московскому лицею, зачетные задания выполняет через интернет", — продолжает он.

© Фото : Анастасия ВеличкоСемья Асташко на пляже
© Фото : Анастасия Величко
Семья Асташко на пляже

Работают Асташко удаленно: у них собственный интернет-магазин, где они продают все необходимое для родов и послеродового восстановления.

Идея пришла Зифе, жене Андрея, когда она была беременна младшим сыном и параллельно вела семинары для молодых матерей. "У нас немало опыта, мы собрали его в одну корзину и хотим делиться с другими родителями. Тем более сейчас работа из дома для нас единственный приемлемый вариант", — отмечает Андрей.

Магазин приносит неплохую прибыль, но чтобы сократить расходы, семья активно меняется одеждой с другими родителями в районном центре: "У нас этого добра много, отвозим коробками и находим что-то взамен".

© Фото : Анастасия ВеличкоСемья Асташко
© Фото : Анастасия Величко
Семья Асташко

Помощь будет
Руки ребенка и матери. Архивное фото
© Depositphotos / inarik
Родители многодетных семей в Липецкой области получат премии

Одежда — не единственная помощь, на которую могут рассчитывать семьи. Алина Контарева заверяет, что двери филиалов центра "Многомама" открыты в 23 городах. Все волонтеры проекта — многодетные родители, в основном матери. Помогают адресно: едой, вещами, психологическими консультациями. Еще одно направление — выезды с детьми на экскурсии,  выставки и в другие города.

Государство, в свою очередь, выплачивает компенсации: за коммунальные услуги, проезд. Предусмотрены и ежемесячные выплаты на каждого ребенка.

Однако, считает Контарева, есть серьезная проблема: неправильное восприятие многодетных обществом. "Дети нечесаные, мамы немытые — такой сложился стереотип о больших семьях. Его нужно разрушить, ведь это совсем не так", — резюмирует она.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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multisend
Как живут многодетные семьи? Из уст пропаганды - самые счастливые на свете. А реально - вытрепанные нервы родителей, дети в тесноте, вечная суета и бытовые проблемы, недостаток времени у родителей для каждого ребёнка. В чём смысл такой жизни? Поставлять государству свежие людские ресурсы? Где эти дети будут жить в будущем, государство им выделит жильё?
08:23
15.05.2018
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