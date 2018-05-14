Около 33 тысяч детей из Москвы летом отдохнут на Черном и Азовском морях

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Около 33 тысяч детей из Москвы этим летом отдохнут на Черноморском и Азовском побережьях, сообщил в понедельник руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский в ходе пресс-конференции.

"В этом году у нас юных москвичей примут организации отдыха в самых разных регионах страны, в том числе около 33 тысяч ребят отдохнут на Черноморском и Азовском побережьях", — сказал он.

Кроме того, более 40 тысяч московских детей смогут отдохнуть в столице и Подмосковье, еще около 9 тысяч детей примут организации Золотого кольца и Поволжья. Более 4 тысяч школьников смогут поехать на отдых в Кавказские Минеральные Воды, в Белоруссию или на Север и Северо-Запад, добавил Кибовский.