Работу Пенсионного фонда назвали "хорошей" и "отличной" 97% россиян

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Большинство россиян удовлетворены работой Пенсионного фонда в текущем году, сообщили в фонде со ссылкой на данные системы мониторинга "Ваш контроль".

"По данным независимой системы мониторинга "Ваш контроль", уровень удовлетворенности государственными услугами Пенсионного фонда составляет 97% — именно столько оценок "хорошо" и "отлично" было выставлено гражданами по результатам получения услуг ПФР во всех регионах страны за первый квартал 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что средняя оценка, полученная фондом, повысилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,84 балла из 5.