Фейгин оспорил в суде лишение статуса адвоката

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Марк Фейгин подал в Хамовнический суд Москвы иск к адвокатской палате столицы, в котором просит признать незаконным решение о лишении его статуса адвоката.

"Иск к адвокатской палате города Москвы по поводу лишения меня статуса подан в Хамовнический суд Москвы", — сказал Фейгин РИА Новости.

В апреле адвокат Сталина Гуревич сообщила РИА Новости, что адвокатская палата Москвы лишила статуса известного адвоката Марка Фейгина. По ее словам, ранее квалификационная коллегия палаты сочла неэтичным поведение Фейгина за использование им в социальных сетях нецензурной лексики в отношении своих коллег-адвокатов и их клиентов. Фейгин принимал участие в качестве защитника в деле Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.

Это уже вторая жалоба на Фейгина из-за нецензурной лексики. Первый раз палата также нашла нарушения, но решила ограничиться предупреждением.