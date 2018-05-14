В России около 30% ТРЦ не соответствуют требованиям пожарной безопасности

МОСКВА, 14 мая, РИА Новости. Около 30% торгово-развлекательных центров в России не соответствуют требованиям пожарной безопасности, сообщает в понедельник МЧС РФ.

Масштабные проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей проводились МЧС совместно с прокуратурой по всей России после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек.

"Более 70% торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в России соответствуют требованиям пожарной безопасности", — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что серьезные нарушения противопожарных нормативов были обнаружены примерно в половине из 10 тысяч торговых центров. Часть из них была устранена.

Также с администрацией и персоналом торговых центров проведено свыше 27 тысяч занятий и более 17 тысяч тренировок по эвакуации людей, говорится в сообщении МЧС.