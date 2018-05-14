Мордовия заняла второе место среди регионов по работе с талантливыми детьми

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Мордовия заняла второе место в рейтинге регионов по итогам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников за последние четыре года, уступив лишь Москве, сообщил представитель пресс-службы главы региона со ссылкой на данные, опубликованные на портале olimpiada.ru.

Исследование отображает эффективность работы с талантливыми детьми и не дает возможность достичь высоких позиций просто за счет размера региона. В 2018 году на Всероссийской олимпиаде школьников вручили в общей сложности 2284 диплома, то приблизительно 1,55 диплома на 100 тысяч жителей России. Для сравнения, в Мордовии этот показатель равен 6,09, отметили в пресс-службе.

"В прошлом году на Всероссийской олимпиаде школьники Мордовии завоевали 48 призовых мест. Это новый рекорд в истории олимпиадного движения республики. Мной принято решение учредить новые премии Главы Республики Мордовия победителям и призерам международных и всероссийских олимпиад школьников. Их размер составляет от 30 до 300 тысяч рублей. Мы и дальше будем всячески поддерживать нашу талантливую молодежь!", — привели в пресс-службе слова главы Мордовии Владимира Волкова из его послания Госсобранию.

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