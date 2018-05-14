Российские телезрители отдают предпочтение новостям Первого канала

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Более половины российских телезрителей обычно узнают новости по Первому каналу, на втором месте по популярности – Россия-1, третье место занимает НТВ, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
60.1%Международные отношения
17.9%Внутренняя политика
7.5%Оружие и безопасность
11.3%Социальная сфера
2.2%Происшествия и криминал
1.0%Новости шоу-бизнеса
По результатам исследования ФОМ, 51% опрошенных заявил о том, что обычно узнает новости по Первому каналу, 46% — по России-1, 25% смотрит новости на канале НТВ, Россию-24 предпочитают 17% опрошенных, 8% отдают предпочтение РЕН ТВ.
При этом большинство респондентов (44%) считает, что за последние два-три года качество информационных, новостных передач отечественного телевидения изменилось к лучшему, 13% уверены в обратном, 24% полагают, что качество не изменилось.
Подробнее о результатах опроса на сайте ФОМ >>
Опрос "ФОМнибус", посвященный телевидению в жизни Россиян, проводился 28-29 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем участвовали 1500 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.