МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лучшей еженедельной аналитической телепередачей большинство россиян считает "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1", об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Респондентам было предложено ответить на вопрос, какую из еженедельных аналитических передач они считают лучшей и поставили бы ее для себя на первое место. В опросе были перечислены программы, выходящие на федеральных каналах: "Вести недели" (Дмитрий Киселев, Россия 1), "Итоги недели" (Ирада Зейналова, НТВ), "Воскресное "Время" (Валерий Фадеев, Первый канал), "Вести в субботу" (Сергей Брилев, Россия 1), "Добров в эфире" (Андрей Добров, РЕН ТВ), "Постскриптум" (Алексей Пушков, ТВ Центр), "В центре событий" (Анна Прохорова, ТВ Центр), "Поздняков" (Кирилл Поздняков, НТВ).

Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизионные программы, у кого нет телевизора, устройств для просмотра ТВ, и кто не знает ни об одной из перечисленных аналитических телепрограмм. Отвечали 80% респондентов, дать можно было лишь один ответ. Кроме этого, участникам исследования предлагалось ответить на вопрос, какие из перечисленных аналитических передач они смотрели хотя бы раз за последние два-три месяца (здесь можно было дать любое число ответов).

По результатам исследования ФОМ, лучшей аналитической телепрограммой россияне по-прежнему считают "Вести недели" с Киселевым — этот вариант ответа выбрали 18% опрошенных (в сентябре 2017 года этот показатель составлял 19%). При этом хотя бы раз за последние два-три месяца ее смотрели 42% респондентов.

Подробнее о результатах опроса на сайте ФОМ >>

На втором месте по популярности — "Итоги недели" с Зейналовой (15%), в 2017 году ей отдали предпочтение 13% россиян. О том, что смотрели программу хотя бы раз за последние два-три месяца сообщили 38% опрошенных.

"Воскресное время" на Первом канале предпочитают 13% респондентов (с 2017 года этот показатель не изменился). Хотя бы раз за последние два-три месяца ее смотрели 34% опрошенных.

Программу "Вести в субботу" с Брилевым лучшей считают 8% опрошенных (в 2017 году таких было 9%). Хотя бы раз за последние два-три месяца ее смотрели 34% россиян.

Телепередачу РЕН ТВ "Добров в эфире" на первое место ставят для себя 3% россиян (показатель с прошлого года не изменился), хотя бы раз за последние два-три месяца ее видели 13% опрошенных. Немного улучшила своим показатели программа "Постскриптум" с Пушковым на канале ТВ Центр: лучшей ее считают 3% опрошенных (в 2017 году таких был 1%), хотя бы раз за последние два-три месяца ее смотрели 10% россиян. Еще одна телепередача канала — "В центре событий", как и в прошлом году, пользуется популярностью у 2% россиян, хотя бы раз за последние два-три месяца ее видели 11%.

Программу "Поздняков" на НТВ предпочитает 1% респондентов (столько же было и в 2017 году), хотя бы раз за последние два-три месяца ее смотрели 9% россиян.

На вопрос о лучшей программе затруднились ответить 9% опрошенных, 8% выбрали вариант "ни одна из перечисленных".

Опрос "ФОМнибус", посвященный телевидению в жизни россиян, проводился 28-29 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем участвовали 1500 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.