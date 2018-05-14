МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Лучшей еженедельной аналитической телепередачей большинство россиян считает "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1", об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
Вопрос не задавался тем, кто не смотрит телевизионные программы, у кого нет телевизора, устройств для просмотра ТВ, и кто не знает ни об одной из перечисленных аналитических телепрограмм. Отвечали 80% респондентов, дать можно было лишь один ответ. Кроме этого, участникам исследования предлагалось ответить на вопрос, какие из перечисленных аналитических передач они смотрели хотя бы раз за последние два-три месяца (здесь можно было дать любое число ответов).
60.1%Международные отношения
17.9%Внутренняя политика
7.5%Оружие и безопасность
11.3%Социальная сфера
2.2%Происшествия и криминал
1.0%Новости шоу-бизнеса
Подробнее о результатах опроса на сайте ФОМ >>
На втором месте по популярности — "Итоги недели" с Зейналовой (15%), в 2017 году ей отдали предпочтение 13% россиян. О том, что смотрели программу хотя бы раз за последние два-три месяца сообщили 38% опрошенных.
"Воскресное время" на Первом канале предпочитают 13% респондентов (с 2017 года этот показатель не изменился). Хотя бы раз за последние два-три месяца ее смотрели 34% опрошенных.
Программу "Вести в субботу" с Брилевым лучшей считают 8% опрошенных (в 2017 году таких было 9%). Хотя бы раз за последние два-три месяца ее смотрели 34% россиян.
Телепередачу РЕН ТВ "Добров в эфире" на первое место ставят для себя 3% россиян (показатель с прошлого года не изменился), хотя бы раз за последние два-три месяца ее видели 13% опрошенных. Немного улучшила своим показатели программа "Постскриптум" с Пушковым на канале ТВ Центр: лучшей ее считают 3% опрошенных (в 2017 году таких был 1%), хотя бы раз за последние два-три месяца ее смотрели 10% россиян. Еще одна телепередача канала — "В центре событий", как и в прошлом году, пользуется популярностью у 2% россиян, хотя бы раз за последние два-три месяца ее видели 11%.
Программу "Поздняков" на НТВ предпочитает 1% респондентов (столько же было и в 2017 году), хотя бы раз за последние два-три месяца ее смотрели 9% россиян.
На вопрос о лучшей программе затруднились ответить 9% опрошенных, 8% выбрали вариант "ни одна из перечисленных".
Опрос "ФОМнибус", посвященный телевидению в жизни россиян, проводился 28-29 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем участвовали 1500 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.