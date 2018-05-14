В Конституционном суде отказались комментировать слухи об уходе Зорькина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая — РИА Новости. В Конституционном суд РФ не располагают информацией о возможном уходе Валерия Зорькина с поста председателя, слухи не комментируют, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе инстанции.

"Мы такой информацией не располагаем, слухи не комментируем", — сказали в пресс-службе.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Зорькин, возглавляющий Конституционный суд с 2003 года, может в 2018 году уйти с этого поста. По его словам, не исключено, что его место займет начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева.

По информации источника, Брычева, как и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, "могут в скором времени стать судьями Конституционного суда".