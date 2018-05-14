Более 60% россиян смотрят телевизор почти каждый день, показал опрос

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Более 60% россиян смотрят телевизионные программы практически каждый день, об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Респондентам было предложено ответить на вопрос: "Как часто в течение недели Вы смотрите телевизионные программы (неважно, где именно и какой канал)?" Дать можно было лишь один ответ.

По результатам исследования ФОМ, практически каждый день телевизор смотрят 63% россиян, вариант "1-2 дня в неделю" выбрали 11%, столько же респондентов признались в том, что не смотрят телевизионные программы. При этом 9% россиян сообщили, что смотрят ТВ от 3 до 5 дней в неделю. Вариант "реже, чем раз в неделю" выбрали 5% респондентов. О том, что у них в доме нет телевизора или другого устройства для просмотра ТВ, сообщил 1% опрошенных. Всего же, как следует из результатов опроса, смотрят телевизионные программы 87% россиян.

На вопрос, для чего, в первую очередь, они смотрят телевизионные программы, большинство россиян (44%) ответили: "Ориентироваться в текущих событиях в нашей стране". Вариант "расслабиться и приятно провести время" выбрали 27% опрошенных, "понимать актуальные проблемы страны и общества" — 23%, "забыть о повседневности, тревогах и проблемах" — 20%. Смотрят ТВ ради расширения кругозора 17% респондентов. (Назвать можно было не более трёх причин, отвечали 87% респондентов)

Опрос "ФОМнибус", посвященный телевидению в жизни Россиян, проводился 28-29 апреля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ, в нем участвовали 1500 россиян. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.