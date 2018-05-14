Привокзальную площадь в аэропорту "Внуково" отремонтируют к ЧМ-2018

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Специалисты проводят ремонт привокзальной площади в международном аэропорту "Внуково" к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщается в пресс-релизе аэропорта.

"В международном аэропорту "Внуково" начался ремонт асфальтобетонного покрытия на привокзальной площади. Работы проводятся в рамках модернизации ряда важнейших объектов к чемпионату мира по футболу-2018. Ремонтные работы ведутся круглосуточно без перекрытия движения и без ущерба для жизнедеятельности аэропорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас завершается работа по замене бортового камня протяженностью 8 тысяч погонных метров. В ближайшее время сотрудники коммунальных служб начнут фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части всей площади, включая прилегающие к крытой парковке территории, а также ремонту более шестидесяти объектов люкового хозяйства. После этого специалисты приступят к укладке нового дорожного полотна.

В настоящий момент на объекте работают около 30 единиц техники ГБУ "Автомобильные дороги".

"Привокзальная площадь аэропорта "Внуково" относится к стратегически важным объектам, которые будут активно задействованы летом 2018 года во время проведения первого в истории России чемпионата мира по футболу. Именно аэропорт и прилегающие к нему территории являются первой визитной карточкой, которая представится гостям международных соревнований", — отмечает аэропорт.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.