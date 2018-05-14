Глава МЧС прибыл в пострадавшую от паводка Якутию

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

Сотрудники МЧС во время помощи пострадавщим в результате паводка в Амгинском районе Республики Саха (Якутия). 10 мая 2018

ЯКУТСК, 14 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы МЧС России Владимир Пучков прибыл в Якутию для контроля за работами по ликвидации последствий паводка и оказанием помощи жителям подтопленных поселков, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков в Якутии проконтролирует противопаводковые работы, оценит ситуацию в подтопленных населенных пунктах, а также проведет совещание, где заслушает доклады о складывающейся обстановке", — сказал представитель министерства.

После прибытия в Якутск Пучков отправился на облет зоны подтопления, он посетит наиболее пострадавшее от паводка село Амга, где встретится с местными жителями и проверит ход аварийно-восстановительных работ.

В Якутии сейчас складывается сложная паводковая обстановка, при этом возможно ее дальнейшее ухудшение из-за вскрытия одновременно сразу нескольких северных рек. Группировка МЧС по ликвидации последствий весеннего половодья усилена спасателями Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и военнослужащими Амурского спасательного центра МЧС.