Спасенных в Приморье тигров привезли для выпуска в ЕАО

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Двух спасенных в Приморье тигров Сайхана и Лазовку привезли в Еврейскую автономную область (ЕАО), где поселили во временном адаптационном вольере, в котором они проведут неделю до выпуска в дикую природу, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

Раненого Сайхана обнаружили в середине января в Пожарском районе Приморья. Животное с травмами глаз и черепа доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары успешно его прооперировали. Юную самку спасли в декабре 2016 года, она осталась без матери в морозы и бродила возле поселка в Лазовском районе. У нее была повреждена лапа. Тигры выздоровели.

В субботу началась операция по выпуску зверей "мягким способом": в лесу построен временный вольер, где тигры будут находиться какое-то время, пока у них не пройдет стресс после транспортировки. Зверей отправили из Приморья в ЕАО на машине, уточнили в АНО.

"Тигр Сайхан и тигрица из Лазо достигли места, где будут выпущены в дикую природу. Сейчас хищники находятся в специальном адаптационном временном вольере, приходят в себя и осваиваются. Специалисты отмечают, что тигры хорошо перенесли дорогу", — говорится в сообщении.

Для тигров посреди тайги построили специальный вольер размером 50 на 50 метров. Через неделю временный вольер откроют, и тигры уйдут, добавили в центре.

"Специалисты уверены, что тигры готовы к вольной жизни. В процессе реабилитации хищники приобрели охотничьи навыки. Специальные тесты показали, что тигры сторонятся людей. Эти факторы являются одними из основных, которые сигнализируют о том, что тигры смогут самостоятельно и без конфликтов с человеком жить в дикой природе", — отмечают в АНО.