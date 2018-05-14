Более 52 тысяч россиян обратились в больницы после укусов клещей с 15 марта

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Более 52 тысяч россиян за два месяца обратились в медучреждения после укусов клещей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"C 15 марта 2018 года начат еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами… По состоянию на 11 мая 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 52 тысяч пострадавших от укусов клещей. Таким образом, за неделю количество обратившихся выросло более чем в два раза", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, наибольшее число обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях, Санкт-Петербурге и Алтайском крае. В России зарегистрировано пять случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 87 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.

В регионах страны от клещевого вирусного энцефалита привиты более 1,7 миллионов человек, уточняет Роспотребнадзор. Акарицидная обработка проведена на 31,2 тысячи гектаров.