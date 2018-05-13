Россия проведет ЧМ-2018 с успехом, уверен посол Германии

САРАТОВ, 13 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Россия проведет с успехом чемпионат мира по футболу в этом году, считает посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич.

"В прошлом году я видел финал Кубка конфедераций, я видел, насколько хорошо Россия к нему подготовилась, поэтому я всегда говорю, что Россия готовится к этому чемпионату, Россия готовится проявить исключительно гостеприимство, и Россия его проведет действительно с успехом", — сказал посол журналистам в воскресенье во время визита в Саратов.

Он отметил, что обязательно посетит первый матч чемпионата с участием сборной ФРГ.

"Как раз в число приятных обязанностей посла Германии входит посещение и сопровождение определенных игр чемпионата мира. В любом случае я буду на первом матче присутствовать с участием сборной Германии. Конечно, я не буду иметь возможность на все игры приезжать, потому что они отчасти проходят далеко от Москвы, в Сочи и еще где-то. Но конечно, если германская команда пойдет дальше, то безусловно, я надеюсь, что другие игры с ее участием посмотрю", — отметил он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.