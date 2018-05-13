Володин назвал смерть Игоря Бунина потерей для российской политологии

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Уход из жизни президента фонда "Центр политических технологий" Игоря Бунина — это огромная потеря для российской политологии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Российский историк и политтехнолог, президент Центра политических технологий Игорь Бунин скончался в субботу на 73-м году жизни.

"Талантливый историк и политолог, он на протяжении многих лет возглавлял один из старейших и авторитетных в России центров политического консультирования, внес большой вклад в изучение и развитие партийной системы и современной политики в нашей стране. Его уход из жизни — огромная потеря для российской политологии и всех нас", — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер нижней палаты парламента также выразил самые глубокие соболезнования в связи с кончиной Бунина.