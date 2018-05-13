МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Неделя профилактики ВИЧ-инфекции, приуроченная ко всемирному дню памяти умерших от СПИДа, пройдет в Москве с 14 по 20 мая, сообщается на сайте мэра города.

"С 14 по 20 мая в Москве пройдет неделя профилактики ВИЧ-инфекции "Москва против СПИДа! Территория здравого смысла". Она приурочена к Всемирному дню памяти умерших от СПИДа", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в Российском университете дружбы народов (РУДН) в рамках акции запланирован ряд мероприятий: фестиваль визуальной культуры, круглые столы и лекторий. Студенты медицинских учебных заведений разных стран проведут мастер-классы, где расскажут о национальных особенностях ведения здорового образа жизни. Участие в акции также примут Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и библиотека департамента культуры города Москвы.

Помимо этого, согласно информации столичных властей, в течение недели в больницах и поликлиниках все желающие смогут сдать анализы на ВИЧ-инфекцию и получить консультации специалистов. "Список участвующих в акции медицинских организаций можно найти на сайте московского департамента здравоохранения", — добавляется в сообщении.