На высадку деревьев у трассы "Таврида" в Крыму уже выделили 240 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая — РИА Новости. Высадка зеленых насаждений вдоль строящейся федеральной трассы "Таврида" будет производиться после окончания работ, на сегодня на эти цели уже аккумулировано около 240 миллионов рублей в качестве компенсации за вырубку деревьев при ее строительстве, сообщили в пресс-службе одного из заказчиков строительства трассы — госкомитета дорожного хозяйства республики Крым.

Федеральная трасса "Таврида", строительство которой ведется на территории Крыма, готова уже на 30%, сообщил ранее председатель госкомитета дорожного хозяйства республики Сергей Карпов. Вторым заказчиком проекта является департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополь.

"Проектом предусмотрена компенсация на высадку зеленых насаждений, которая будет выполнена вдоль трассы после завершения работ. На сегодняшний день с учетом инфляции размер компенсации за снос зеленых насаждений составляет 239,6 миллионов рублей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Трасса "Таврида" проложена в обход крупных городов, что позволит исключить загрязнение воздуха курортных зон транзитным транспортом, отметили в ведомстве.

Строительство трассы разделено на семь этапов, шесть из которых находятся на территории республики Крым, а седьмой — в Севастополе. Дорога будет проложена в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая. После завершения строительства трассы в четырехполосном исполнении проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя займет около двух часов. Проехать всю автотрассу до Севастополя можно будет менее чем за три часа, сообщили в госкомитете республики.