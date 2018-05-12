МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Российский союз ректоров работает над предложениями по изменению системы аккредитации вузов, сообщила в субботу пресс-служба организации.

Ранее стало известно, что Ассоциация ведущих университетов и Ассоциация "Глобальные университеты" предложили Минобрнауки РФ уйти от нынешней системы госаккредитации вузов и провести в РФ эксперимент по внедрению новой модели оценки качества высшего образования. Рособрнадзор в свою очередь заявил, что уже подготовил законопроект об изменении системы, скоро он будет внесен в Госдуму. Там также рассказали, что со следующего года госаккредитация будет переведена в цифровой формат.

"Российский союз ректоров готовит предложения по изменению системы аккредитации вузов. Четырнадцатого мая представители РСР Северо-Кавказского и Южного федеральных округов обсудят инициативы на площадке Южного федерального университета", — говорится в релизе.