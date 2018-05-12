"Багровые реки": приток Невы окрасился в красный цвет

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге река Мурзинка окрасилась в красный цвет.

На кадрах, снятых очевидцами с высоты жилого дома, видна река необычной расцветки. Буро-красный поток огибает строение.

В соцсетях местные жители активно делятся фотографиями Мурзинки. По словам Инны Цариковской, речка постоянно меняет цвет, "как хамелеон".

"От ядовито-желтого до кроваво-красного. Втекает в Неву. По-моему, ее можно вливать в бензобак", — написала девушка "ВКонтакте".

"Река Мурзинка: сегодня она красная и пенится! В другие дни она другого цвета — от зеленоватого до черного", — говорится в публикации одного из пользователей соцсети.