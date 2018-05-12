ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в России‍

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Самым старым пенсионером в России оказалась жительница Чечни. Ей 128 лет, она родилась 1 июня 1989 года, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.
Больше всего пенсионеров, перешагнувших столетний рубеж, живет в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Башкирии.
Как живет самая старая пенсионерка
Кока Истамбулова живет в селе Братское в Надтеречном районе Чечни. У нее хорошее здоровье и память, поделился с РИА Новости один из внуков женщины Иляс Абубакаров.
"Они часто навещают ее, помогают ухаживать за ней. Здоровье у нее хорошее, только иногда давление поднимается, приходится сбивать. Она может самостоятельно кушать, ходить, но только зрение подвело, бабушка не видит и передвигается, держась за руку", — говорит внук.
Осенью Коке Истамбуловой исполнится 129 лет.
Сколько в России долгожителей
По данным за прошлый год, средняя продолжительность жизни в России составила 72,6 года, а в Москве она приближается к 80 годам.
А в ближайшие семь-восемь лет, по ее словам, численность долгожителей увеличится почти на порядок.
Вице-премьер подчеркнула, что нужно сделать все, чтобы эти люди чувствовали себя полноценными членами общества.
"Это не только наша цель, это наша задача и наше обязательство теперь", — заявила она.
Жить дольше
Глава государства поручил правительству принять меры, чтобы к 2024 году продолжительность жизни выросла до 78 лет, а к 2030 — до 80.
Когда выходить на пенсию?
Вместе с тем в России становится все более актуальным вопрос о повышении пенсионного возраста. Об этом, в частности, Дмитрий Медведев говорил 8 мая на заседании Госдумы, где рассматривался вопрос об утверждении его главой правительства.
По его словам, решение о повышении пенсионного возраста принимать необходимо, и правительство подготовит предложения на эту тему в самой короткой перспективе.
"Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде — все эти факторы необходимо учитывать", — сказал он.
Глава кабмина отметил, что при этом нельзя разбалансировать пенсионную систему.
"На систему все сильнее влияют демографические изменения, и будущее правительство должно обязательно все это учитывать. Система наша неидеальна, она требует совершенствования, поэтому этот фактор тоже необходимо принимать в расчет. Но и, конечно, регулярную индексацию пенсий <…> мы обязаны обеспечить. Все эти факторы должны учитываться при принятии решений о пенсионном возрасте", — добавил Медведев.
Варианты повышения
По мнению экспертов, правительство не будет действовать радикально: наиболее приемлемым называется повышение пенсионного возраста до 60/63 лет для женщин и 63/65 — для мужчин, а самый суровый вариант выдвигал Минфин — 65 лет как для мужчин, так и для женщин.
Как пояснила РИА Новости замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская, демографический аргумент выравнивания пенсионного возраста мужчин и женщин состоит в том, что женщины живут дольше и реже заняты на тяжелых работах. Однако, по ее мнению, разница между порогами для мужчин и женщин сохранится, хотя, возможно, ее сократят до двух или трех лет.
Эксперт добавила, что, согласно опросам, большинство россиян поддерживают более ранний выход женщин на пенсию: у них двойное бремя — воспитание детей и потом внуков и, собственно, занятость.
С точки зрения Синявской, наиболее приемлемым и рациональным выглядит вариант повышения пенсионного возраста до 60/63 лет. Причем делать это желательно поэтапно.
Как считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, наиболее щадящие варианты повышения — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
При этом, согласно опросу службы исследований HeadHunter, большинство россиян считают нынешний пенсионный возраст оптимальным — так ответили 53% респондентов. Чуть более трети (35%) считают, что его даже нужно снизить, а вот с необходимостью повышения согласны всего 6% россиян.