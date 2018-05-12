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Общество

ПФР назвал возраст самого пожилого пенсионера в России‍

13:4712.05.2018
(обновлено: 13:54 12.05.2018)
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© Fotolia / Sandor KacsoЗабота о пожилых людях. Архивное фотоЗабота о пожилых людях. Архивное фото
© Fotolia / Sandor Kacso

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Самым старым пенсионером в России оказалась жительница Чечни. Ей 128 лет, она родилась 1 июня 1989 года, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда.

Девушка на рабочем месте в офисе. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В ПФР также добавили, что сейчас в России проживают 37 человек старше 110 лет, практически все они — жители Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ингушетии.

Больше всего пенсионеров, перешагнувших столетний рубеж, живет в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Башкирии.

Как живет самая старая пенсионерка

Кока Истамбулова живет в селе Братское в Надтеречном районе Чечни. У нее хорошее здоровье и память, поделился с РИА Новости один из внуков женщины Иляс Абубакаров.

Долгожитель Илиев Аппаз Лоросович. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Двое россиян оказались старше "старейшего жителя земли" из Японии
"За бабушкой ухаживаем мы с женой, помогают двое наших детей. Бабушка имеет хорошую память, любит рассказывать разные истории и факты из своей жизни. Например, помнит, где была сельская мечеть до революции, рассказывает о послереволюционном периоде, о тяготах жизни, о работе в колхозе. Во время выселения она потеряла своих детей, в живых осталась лишь дочь Тамара, моя мать. Она умерла в 2013 году", — сказал Абубакаров. По его словам, кроме него, у женщины есть еще пятеро внуков и 16 правнуков.

"Они часто навещают ее, помогают ухаживать за ней. Здоровье у нее хорошее, только иногда давление поднимается, приходится сбивать. Она может самостоятельно кушать, ходить, но только зрение подвело, бабушка не видит и передвигается, держась за руку", — говорит внук.

Осенью Коке Истамбуловой исполнится 129 лет.

Сколько в России долгожителей

По данным за прошлый год, средняя продолжительность жизни в России составила 72,6 года, а в Москве она приближается к 80 годам.

Пожилой человек рассматривает фотографии
© Fotolia / Gabriele Rohde
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При этом в стране насчитывается более семи тысяч человек, преодолевших рубеж столетия. Об этом вице-премьер Ольга Голодец рассказала на форуме "Активное долголетие Москвы", который прошел в марте.

А в ближайшие семь-восемь лет, по ее словам, численность долгожителей увеличится почти на порядок.

Вице-премьер подчеркнула, что нужно сделать все, чтобы эти люди чувствовали себя полноценными членами общества.

"Это не только наша цель, это наша задача и наше обязательство теперь", — заявила она.

Жить дольше

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Увеличение средней продолжительности жизни — одна из задач, которую президент Владимир Путин поставил в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", подписанном в день инаугурации.

Глава государства поручил правительству принять меры, чтобы к 2024 году продолжительность жизни выросла до 78 лет, а к 2030 — до 80.

Когда выходить на пенсию?

Вместе с тем в России становится все более актуальным вопрос о повышении пенсионного возраста. Об этом, в частности, Дмитрий Медведев говорил 8 мая на заседании Госдумы, где рассматривался вопрос об утверждении его главой правительства.

По его словам, решение о повышении пенсионного возраста принимать необходимо, и правительство подготовит предложения на эту тему в самой короткой перспективе.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В КПРФ не поддержали идею повышения пенсионного возраста
Медведев подчеркнул, что это решение надо принимать аккуратно и взвешенно.

"Принимать, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде — все эти факторы необходимо учитывать", — сказал он.

Глава кабмина отметил, что при этом нельзя разбалансировать пенсионную систему. 

"На систему все сильнее влияют демографические изменения, и будущее правительство должно обязательно все это учитывать. Система наша неидеальна, она требует совершенствования, поэтому этот фактор тоже необходимо принимать в расчет. Но и, конечно, регулярную индексацию пенсий <…> мы обязаны обеспечить. Все эти факторы должны учитываться при принятии решений о пенсионном возрасте", — добавил Медведев.

Варианты повышения

По мнению экспертов, правительство не будет действовать радикально: наиболее приемлемым называется повышение пенсионного возраста до 60/63 лет для женщин и 63/65 — для мужчин, а самый суровый вариант выдвигал Минфин — 65 лет как для мужчин, так и для женщин.

Отделение Пенсионного фонда в Симферополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Напомним, что сейчас женщины выходят на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60.

Как пояснила РИА Новости замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская, демографический аргумент выравнивания пенсионного возраста мужчин и женщин состоит в том, что женщины живут дольше и реже заняты на тяжелых работах. Однако, по ее мнению, разница между порогами для мужчин и женщин сохранится, хотя, возможно, ее сократят до двух или трех лет.

Эксперт добавила, что, согласно опросам, большинство россиян поддерживают более ранний выход женщин на пенсию: у них двойное бремя — воспитание детей и потом внуков и, собственно, занятость.

С точки зрения Синявской, наиболее приемлемым и рациональным выглядит вариант повышения пенсионного возраста до 60/63 лет. Причем делать это желательно поэтапно.

Как считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, наиболее щадящие варианты повышения — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Пенсионный возраст мужчин и женщин должен быть одинаковым, считает Кудрин
"Мы так запустили этот процесс, его надо было начинать 20 лет назад. <…> Сейчас мы должны понимать, что мгновенного эффекта это не даст. Мы не можем повышать возраст очень быстро, поэтому надо повышать по полгода, по году в год или даже по три месяца для мужчин. Это не исключено, так как у них высокие риски смертности в этих возрастах, но маловероятно. Я думаю, женщинам будут повышать по году в год, а мужчинам — по полгода в год", — сказала она.

При этом, согласно опросу службы исследований HeadHunter, большинство россиян считают нынешний пенсионный возраст оптимальным — так ответили 53% респондентов. Чуть более трети (35%) считают, что его даже нужно снизить, а вот с необходимостью повышения согласны всего 6% россиян.

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