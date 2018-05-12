В Госдуму планируют внести проект об изменении госаккредитации вузов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Подготовлен законопроект об изменении госсакредитации вузовских программ, планируется его внесение в Госдуму на рассмотрение, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Подготовлен и уже согласован с федеральными органами исполнительной власти законопроект по использованию результатов независимой оценки знаний студентов при госаккредитации вузовских программ. Планируется в ближайшее время его внесение на рассмотрение в Госдуму", — заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

В субботу пресс-служба ведомства сообщила о планируемом переходе на цифровую аккредитацию вузовских программ, позволяющую отказаться от запросов документов.