В правительстве Ингушетии во время Рамадана будет работать оперативный штаб

НАЛЬЧИК, 12 мая – РИА Новости. Оперативный штаб будет работать в правительстве Ингушетии во время священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начнется в середине мая, сообщает пресс-служба главы региона.

"По словам вице-премьера Мадины Гойговой, в правительстве республики в период месяца Рамадан с 15 мая по 17 июня будет работать оперативный штаб, куда смогут обратиться жители по вопросам газо-, электро- и водоснабжения. Информация будет обрабатываться в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.

Глава региона Юнус-Бек Евкуров, чьи слова приводит пресс-служба, заявил о необходимости проведения в республике благотворительных акций с привлечением меценатов. По его мнению, обязанность каждого правоверного мусульманина — по мере возможности помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Представителям муниципальных образований поручено составить списки малоимущих семей, нуждающихся в помощи, и при поддержке минсельхоза республики организовать сельскохозяйственные ярмарки для предотвращения повышения цен на продукты в период великого поста", — отмечается в сообщении.

Евкуров также распорядился организовать места для молитвы вдоль федеральной трассы "Кавказ" и поручил обеспечить продуктами питания для разговения водителей мечети, расположенные вдоль дорог.

Священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого они соблюдают строгий пост, начнется в этом году в середине мая. На протяжении всего поста верующим (за исключением определенных категорий людей, например, стариков и детей) предписано полностью воздерживаться от еды и питья в течение всего светлого времени суток. Каждый вечер после молитвы происходит разговение — ифтар. Завершится месяц Рамадан одним из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам (арабское название — "Ид аль-Фитр").