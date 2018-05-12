В правительстве Ингушетии во время Рамадана будет работать оперативный штаб

НАЛЬЧИК, 12 мая – РИА Новости. Оперативный штаб будет работать в правительстве Ингушетии во время священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начнется в середине мая, сообщает пресс-служба главы региона.
Глава региона Юнус-Бек Евкуров, чьи слова приводит пресс-служба, заявил о необходимости проведения в республике благотворительных акций с привлечением меценатов. По его мнению, обязанность каждого правоверного мусульманина — по мере возможности помогать людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
"Представителям муниципальных образований поручено составить списки малоимущих семей, нуждающихся в помощи, и при поддержке минсельхоза республики организовать сельскохозяйственные ярмарки для предотвращения повышения цен на продукты в период великого поста", — отмечается в сообщении.
Евкуров также распорядился организовать места для молитвы вдоль федеральной трассы "Кавказ" и поручил обеспечить продуктами питания для разговения водителей мечети, расположенные вдоль дорог.
Священный для мусульман месяц Рамадан, во время которого они соблюдают строгий пост, начнется в этом году в середине мая. На протяжении всего поста верующим (за исключением определенных категорий людей, например, стариков и детей) предписано полностью воздерживаться от еды и питья в течение всего светлого времени суток. Каждый вечер после молитвы происходит разговение — ифтар. Завершится месяц Рамадан одним из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам (арабское название — "Ид аль-Фитр").