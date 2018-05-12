АФИНЫ, 12 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Фальсификация истории и попытки переписать итоги Второй мировой войны опасны тем, что общество теряет страх перед трагедией войны и возникает опасность нового глобального кризиса, считают участники четвертой международной афинской конференции ко Дню Победы, прошедшей под эгидой посольства России в Греции.

Греко-российский провел форум под названием "Правдивая история Второй мировой: 1943 год в истории" в 75-ю годовщину событий, ставших переломными в Великой Отечественной войне. Впрочем, темы выступлений не ограничивались лишь 1943 годом.

На конференции выступили послы России и Казахстана, представители греческого правительства, политических партий, российские и греческие историки.

Общая победа и общая борьба



Посол России в Афинах Андрей Маслов в своем приветствии сказал о вкладе стран антигитлеровской коалиции в общую победу и напомнил о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму. По словам Маслова, в Греции в эти дни проводятся мероприятия в честь победы над фашизмом, в Афинах и других городах прошел "Бессмертный полк".

"Я уверен, что вместе мы не позволим поставить под сомнение решающий вклад советского народа в Великую Победу, как и битвы греческого народа в годы Сопротивления. Мы не позволим забыть идеи и уроки Второй мировой войны, которые сегодня актуальны как никогда ранее", — сказал российский посол.

Посол Казахстана Алексей Волков заявил, что вклад в Победу в самой кровопролитной и жестокой войне внесли все народы Советского Союза.

"Благодаря отваге и сплоченности и общей борьбе народов всего Советского Союза против фашизма мы сегодня имеем возможность свободно жить и смело смотреть в будущее", — сказал Волков.

В качестве яркого примера он привел 316-ю стрелковую дивизию, сформированную в Алма-Ате и известную как "Панфиловская". Дивизия героически участвовала в обороне Москвы, а в составе многонационального воинского соединения было 40% казахов, 30% русских, остальные 30% бойцов представляли еще 26 народов Советского Союза. На фронты Великой Отечественной войны было призвано 20% населения Казахстана.

Генеральный секретарь министерства цифровой политики, печати и коммуникаций Греции Георгиос Флорентис сказал, что каждый человек, который любит свободу, обязан Красной Армии, и отметил значение Сталинградской битвы.

"В самый тяжелый момент зимы 1943 года надежда появилась у тех, кто уже поверил в победу фашизма. Прежде всего, народы убедились, что темные силы нацизма не являются непобедимыми. Это стало началом конца сил нацизма", — сказал Флорентис.

"Победа народов над фашизмом для нас, греков, является предметом гордости и придает нам силы", — сказал генеральный секретарь минпечати, напомнив о сопротивлении и битвах на территории Греции.

"Но лозунг "нет новой войне, нет фашизму" остается крайне актуальным сегодня. Призрак фашизма, нацизма и национализма вновь возвращается на Европейский континент. Единственным ответом является память и солидарность. Историческая память обращена не только в прошлое, она определяет нашу позицию и в будущем", — сказал Флорентис.

Советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис сказал, что нападки на роль СССР в Победе начались давно.

"Как назвать действия стран Прибалтики в отношении русского населения? Как назвать поведение Польши, где сносят памятники и кладбища советских военнослужащих? Как назвать действия Украины, где поддерживают бандеровцев – сторонников фашизма? Как мы, цивилизованный мир, можем легализовывать эти действия и выступать против России, называя ее "оккупантом" этих стран? А когда союзники открыли второй фронт? В 1944 году, но договоренность была открыть его в 1942 году. И открыли его, потому что Красная Армия выходила на Берлин", — сказал Веланис.

Он назвал недопустимыми попытки уравнять нацизм и Советский Союз.

Советник руководителя Аттики Катерина Палиу поблагодарила российский народ и народы бывшего СССР.

"Советский народ отдал миллионы жизней, чтобы спасти нас. Мы благодарим всех вас!" – обратилась Палиу к послам России и Казахстана.

Историческая война как пролог войны реальной

Профессор МГУ Александр Барсенков заявил, что тема Второй мировой войны остается политически острой и через 73 года после ее завершения.

"Меняются поколения, притупляется память о жертвах, забываются причины крупнейшего в истории конфликта. Мы видим, как некоторые политики легко поднимают вопрос о возможности третьей мировой войны как средства разрешения межгосударственных противоречий", — сказал ученый.

По его словам, после завершения "холодной войны" началась вестернизация мира, России отводили место подчиненного младшего партнера, и свою роль в этом должно было сыграть переписывание истории.

"В новой версии истории войны Советскому Союзу отводилась весьма незавидная роль. Замалчивалась его решающая роль в разгром Германии, освобождение стран Европы преподносится как "повторная оккупация", Превращение СССР в оккупанта морально и политически лишает его статуса победителя. Ярким примером "нового" взгляда на роль СССР в войне стало неприглашение России в 1994 году в Нормандию на юбилей открытия второго фронта", — отметил Барсенков.

"Политика "пересмотра ролей" имеет вполне конкретные цели. Под сомнение ставится право России занимать конкретное место постоянного члена Совета Безопасности ООН, позволяющее ей влиять на мировую политику и ограничить вмешательство коалиций Запада во внутренние дела суверенных государств", — полагает историк.

Говоря об ответственности отдельных государств за развязывание Второй мировой войны и ее причинах, Барсенков сказал, что некоторые исследователи выделяют весь период с 1914 под 1945 год и называют его "Второй тридцатилетней войной" по аналогии с конфликтом 17-го века. А Великобритания, Франция, США несут прямую историческую ответственность за возникновение реваншизма в Европе, считает он.

Однако, по его словам, когда в начале 1990-х годов бывшие социалистические страны устремились к тесному сотрудничеству с Евросоюзом и вхождению в НАТО, обоснование этого они стали искать в истории.

"Вместо концепции освобождения стран в 1945 году стала появляться концепция двойной оккупации – сначала Германией, затем Советским Союзом. Они представляли себя в качестве жертв", — сказал Барсенков.

По его словам, историческая война вспыхнула с новой силой в начале 21-го века, когда стали звучать призывы провести международный трибунал, подобный Нюрнбергскому, над коммунизмом. "Тем самым был сделан первый шаг к уравниванию двух тоталитаризмов", — сказал Барсенков.

Сейчас, по его словам, в западном политическом пространстве сложился устойчивый взгляд на Вторую мировую войну. Между Гитлером и Сталиным ставится знак равенства, принижается или замалчивается роль СССР в разгроме нацизма, идет реабилитация коллаборационистов и пособников нацистов, их превращение в "героев национально-освободительного движения".

"Следует особо отметить демилитаризацию и дегероизацию Второй мировой войны. Главными объектами внимания становятся не военачальники, а мирное население в тылу, раненые, пленные и другие. Важнейшая роль во внедрении политических мифов о войне принадлежит кинематографу. И в самой России последние 20 лет память о войне подвергалась серьезным испытаниям. В 1990-е годы страна следовала курсу на интеграцию в мировое сообщество, который предполагал ее перестройку на основе западных стандартов. В сфере общественного сознания развернулась подлинная "культурная революция", содержанием которой была замена прежних ценностей либеральными", — сказал Барсенков.

По его мнению, наиболее ярко это проявилось в кино – выходили фильмы, в которых бывшие уголовники и заключенные подавались как главные герои, которые вопреки репрессивным органам и комиссарам выиграли войну. "Тема героизма, подвига практически исчезла", — сказал историк.

Он полагает, что в России отношение к истории стало меняться после конфликта с Западом в 2008 году, нападения на российские войска в Закавказье, после которого началось проведение новой исторической памяти.

"Российское государство стало давать более жесткие оценки фальсификациям истории страны, которые становились поводом для предъявления территориальных, политических и материальных претензий", — сказал Барсенков.

Однако, считает он, защита своих позиций в мировой информационной войне не будет легкой.

Замдиректора института российской истории РАН Сергей Журавлев предлагает рассекретить все материалы о Второй мировой войне.

"Надо также, чтобы результаты научных исследований были в большей степени востребованы обществом", — сказал он.

По его мнению, в разных странах по-разному понимают события истории, а единственным бесспорным подходом является академическая наука с опорой на факты, на документы и бесспорные источники. "Это та сама база, на которой мы можем строить правдивую историю, которую невозможно будет оспорить", — считает он.

Журавлев отметил работу Минобороны России в этом направлении — сейчас публикуются "интереснейшие документы", которые раньше были секретными, например, наградные материалы.

"Это сотни тысяч документов, где описываются подвиги советских воинов разных национальностей. Это то, за что советские воины получали государственные награды. Любой человек может посмотреть, за какой поступок его дедушка или бабушка были удостоены награды. Старшее поколение, те, кто воевал, не любили рассказывать о войне. Для них это было тяжело, и они были скромными людьми, не любили рассказывать, как совершали героические поступки. Но сейчас-то об этом узнать можно. Когда я смотрел наградные материалы, то обратил внимание, насколько многонациональный характер был в Советской армии", — сказал историк.

"Если мы хотим изучать правдивую историю войны, надо публиковать все документы. От этого мы никуда не денемся", — добавил Журавлев, отметив, что нужно комплексное изучение истории, это поможет решить и споры о роли Сталина.

"Так много дискуссий о роли Сталина в войне в том числе потому, что многие документы не рассекречены. Все главные боевые операции – самое интересное, как он реагировал на сообщения командующих фронтами. Шла постоянная телеграфная переписка между верховным главнокомандующим и фронтами. Эти шифротелеграммы до сих пор не опубликованы. Дискуссии будут до тех пор, пока все не опубликуют", — сказал историк.

По его словам, надо рассекретить и материалы генерального штаба РККА.

Историк, преподаватель МГУ Яннис Тиктопулос заметил, что ложь, как и правда, бывает разная.

"За последнее время вышло четыре монографии о немецком военачальнике фон Манштейне. Пишут правду. Какую? Что фон Манштейн взял Севастополь. Взял? Да, взял. Но правда не в этом. В Севастополе было 180 тысяч жителей, из них каждый третий был военным. Осаду Севастополя фон Манштейн вел 250 дней и потерял 250 тысяч человек, то есть по одной тысяче каждый день. А через два года вернулись русские, советские войска и взяли Севастополь за пять дней", — сказал Тиктопулос, отец которого был призван в армию в Крыму.

Тиктопулос отметил, что против СССР на стороне Германии воевала почти вся Европа. На стороне Советского Союза были Великобритания и США, и лишь народы трех стран Европы оказали реальное сопротивление Гитлеру — Югославии, Греции и Албании.

"Остальные были союзниками немцев. Чехи были их лучшими союзниками", — сказал Тиктопулос.

Историк, эксперт отдела истории Компартии Греции Костас Сколарикос рассказал, что против немцев воевали сотни тысяч греков. Компартия была организатором общенародного сопротивления оккупантам, сорвала мобилизацию греков в немецкие войска для войны на Восточном фронте. Сколарикос отметил негативную роль Великобритании в развитии политических событий в Греции в 1943 и 1944 годах, поддержку Лондоном коллаборационистов.

На вопрос, кого можно считать союзником Германии, а кого участником — антигитлеровской коалиции, Журавлев ответил, что есть понятный критерий: если государство посылало войска участвовать в боевых действиях против Советского Союза, то эти страны невозможно причислить к борцам с фашизмом. С этой точки зрения Франция не считается союзником Германии, хотя десятки тысяч французов пошли добровольцами воевать на стороне Гитлера, сказал он.

"Более сложный вопрос — вопрос экономической помощи фашистам. Фашистский меч ковался всей Европой сообща", — сказал ученый, приведя в пример Швецию.

На вопрос, насколько реальна опасность третьей мировой войны, профессор Барсенков ответил, что западные политики могут пойти на это, если будут уверены в своей неуязвимости.

"Возможность третьей мировой войны я связываю с тем, что память о Второй уходит на задний план. Самая большая беда состоит в том, что угроза новой войны, исходящая от самой мощной державы, связана с тем, что у этой самой мощной державы очень понижен порог страха, страха потерь. Американцы потеряли за всю войну 405 тысяч человек, из них 299 тысяч – потери в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что такое страх, что такое горе – американцы не знают", — заметил историк.

"Англичане и американцы – нации торговые, прежде всего. Выгоду они ставят на первое место по сравнению с другими человеческими ценностями, и Вторая мировая война тому подтверждение. Эти государства могут пойти на вооруженный конфликт при условии, если будут уверены в своей неуязвимости. Отсюда и повышенное внимание современной России к тому, что связано с обороной, хотя это очень дорого, это вариант 1941 года, когда пришлось идти на тяжелейшие жертвы, чтобы выжить как народу", — заключил ученый.