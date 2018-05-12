На Дальнем Востоке началась операция по "мягкому" выпуску спасенных тигров

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Специалисты в субботу начали операцию по "мягкому" выпуску в ЕАО двух спасенных в Приморье тигров Сайхана и Лазовки, сообщает АНО "Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра".

Раненого Сайхана обнаружили в середине января в Пожарском районе Приморья, тигра с травмами глаз и черепа доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка, где ветеринары успешно его прооперировали.

Юную самку спасли в декабре 2016 года, она осталась без матери в морозы и бродила возле поселка в Лазовском районе. У нее была повреждена лапа. Сейчас тигры поправились, обитают в вольере площадью 1,2 гектара, где созданы имитирующие дикую тайгу условия. МРОО "Центр "Тигр" в Приморье получила почти 5 миллионов рублей из Фонда президентских грантов на реабилитацию двух молодых тигров. Сообщалось, что тигров планируют впервые выпустить "мягким способом": в лесу будет построен временный вольер, где тигры будут находиться какое-то время, пока у них не пройдет стресс после транспортировки, затем вольер дистанционно откроют.

"Сегодня в центре реабилитации в селе Алексеевка тигры были иммобилизованы, снабжены специальными ошейниками с GPS-модулями, которые предоставил Центр "Амурский тигр", и помещены в транспортные клетки. После того, как хищники отошли от наркоза, клетки прицепили к автомобилям, которые с необходимой скоростью отправились в ЕАО. Именно там полосатая парочка будет выпущена в дикую природу. Для безопасности тигров точное место выпуска специалисты пока держат в секрете", — говорится в сообщении.

Это удаленный от человека район, густонаселенный копытными. Там был построен специальный адаптационный временный вольер размером 50 на 50 метров. После транспортировки клетки поместят туда и откроют. Примерно через неделю вольер будет открыт, и тигры смогут уйти.

"Сайхану предстоит нелёгкая задача обосноваться на местности, создать участок и завести потомство. Если выпуск пройдёт удачно, а наши подопечные вдруг охладеют друг к другу, то ничего страшного, так как сейчас в ЕАО хороший выбор как самцов, так и самок для создания семьи", — отметил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.