Назван возраст самого старого пенсионера в России

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Самой пожилой россиянке 128 лет, она проживает в Чеченской Республике. Об этом сообщил RT со ссылкой на Пенсионный фонд России (ПФР).

В фонде рассказали, что женщина родилась 1 июля 1889 года.

Кроме того, по данным ПФР, сейчас получают пенсию 37 человек старше 110 лет, практически все они — жители Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ингушетии.

Больше всего пенсионеров, перешагнувших столетний рубеж, живет в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Башкирии.

В прошлом году средняя продолжительность жизни в России составила 72,6 года. Президент Владимир Путин в день инаугурации поручил правительству обеспечить ее повышение к 2024 году до 78 лет, а к 2030-му — до 80 лет.