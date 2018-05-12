Талисман аэропорта "Симферополь" собака Алиса обзавелась поклонниками

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости, Виктор Лященко. Официальный талисман международного аэропорта "Симферополь" собака породы бордер-колли Алиса почти месяц живет в новом доме и уже обзавелась поклонниками из различных стран мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Ранее генеральный подрядчик строительства нового терминала в честь встречи первого пассажира преподнес аэропорту подарок — собаку породы бордер-колли. Щенка назвали Alis Felecis (Алис Феличис), в переводе с латинского — Крылья Удачи. Ласково Alis Felecis называют Алисой.

"Сейчас Алисе чуть больше четырех месяцев, и она активно проходит обучение. За период работы в аэропорту Алиса выучила базовые команды: сидеть, лежать, стоять, рядом. Помимо своей трудовой деятельности, Алиса активно ведет свой блог в Instagram. Там она делится подробностями своей жизни и общается с подписчиками, которых уже более двух тысяч. При этом есть подписчики не только из России, но и из Бразилии, Испании и Португалии. Недавно одна из подписчиц привезла Алисе подарок из Москвы – лакомство для собак", — рассказали в аэропорту.

В рамках строительства нового терминала аэропорта был построен кинологический комплекс, в котором сейчас и живет Алиса. Комплекс оснащен в соответствии со всеми потребностями четвероногих сотрудников. Также в ближайшее время здесь будет оборудована новая площадка для тренировок.

© Фото : пресс-служба аэропорта Симферополя Щенок Алиса, талисман аэропорта Симферполя © Фото : пресс-служба аэропорта Симферополя Щенок Алиса, талисман аэропорта Симферполя

"Обучение проводится в форме игры, а любимой игрушкой у Алисы является мяч, с его помощью кинологи ее обучают основным командам, за каждое их выполнение Алиса получает вознаграждение – лакомство в виде небольшого кусочка сыра или творога", — отметили в пресс-службе.

После того, как Алиса усвоит основные команды, ее начнут обучать поиску запрещенных веществ — оружия и взрывчатки. Обучение на поиск этих предметов также проводится с помощью игры, но занимает больше времени, чем обучение базовым командам. Кинолог "привязывает" к мячу запах пороха, и собака во время работы ищет любимую игрушку по запаху. Работать Алиса сможет не только в терминале, но и на борту воздушного судна и в его багажном отсеке.

Все рейсы на прилет и на вылет производятся в новом терминале аэропорта с 16 апреля. В год новый аэровокзальный комплекс способен обслуживать 6,5 миллионов человек.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>