В Екатеринбурге спасатели и парашютисты готовятся к встрече космонавтов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Авиационный отряд поисково-спасательной и парашютно-десантной службы транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Екатеринбурге, готовится к встрече космонавтов, сообщила пресс-служба ЦВО.

"На аэродроме Логиново в Свердловской области спасатели парашютисты, а также укладчики парашютов, которые принимают участие во встрече спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля типа "Союз ТМА", выполнили прыжки на управляемых парашютных системах "Арбалет-2" с высоты до 1000 метров на точность приземления", — говорится в сообщении.

Как отмечается, обеспечение стартов и приземлений транспортных пилотируемых кораблей – основная задача поисково-спасательного отряда ЦВО, который готов прийти на помощь при любом развитии событий. На счету военнослужащих – сотни успешных спасательных операций.