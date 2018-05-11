СПЧ предложил поправки, касающиеся условно-досрочного освобождения

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предлагают ряд поправок в законодательство, направленных на смягчение положений о помещении подсудимых в "клетки" и взятии под стражу в зале суда, и касающихся процедуры подачи ходатайства об условно досрочном освобождении, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
"Например, мы предлагаем в уголовно-процессуальном кодексе зафиксировать, что нельзя подсудимого после оглашения приговора брать под стражу в зале суда, поскольку приговор еще не вступил в законную силу и это преждевременно", — сказал Федотов журналистам.
Также предлагается внести положение о том, что подсудимый помещается в так называемые клетки в зале суда "только в том случае, если он обвиняется в совершении особо тяжких насильственных преступлений", отметил глава совета.
Помимо этого правозащитники предлагают включить в число мер пресечения для несовершеннолетних помещение в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, добавил Федотов.
"Это значительно более легкие условия содержания, чем те, которые имеются в следственных изоляторах, так что для несовершеннолетних мы предлагаем такой отдельный вариант", — пояснил председатель СПЧ.
В ходе заседания также поднимался вопрос о пытках в местах лишения свободы. "Мы также рассмотрели информацию о применении пыток в отношении лиц, которые проходят обвиняемыми по так называемому "пензенско-петербургскому делу". Пришли к выводу, что нам необходимо по данному вопросу встретиться с главным военным прокурором и обсудить все детали этой истории, поскольку пытки запрещены российской Конституцией и наказываются в соответствии с российским законом", — заявил Федотов.