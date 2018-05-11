СПЧ предложил поправки, касающиеся условно-досрочного освобождения

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предлагают ряд поправок в законодательство, направленных на смягчение положений о помещении подсудимых в "клетки" и взятии под стражу в зале суда, и касающихся процедуры подачи ходатайства об условно досрочном освобождении, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

В пятницу в Совете состоялось совместное заседание трех постоянных комиссий СПЧ — по научно-правовой экспертизе, по гражданскому участию в правовой реформе и по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами. В рамках заседания рассматривался, в том числе, вопрос о внесении изменений в уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное законодательство, участники обсудили много разных предложений, отметил председатель совета по итогам совещания.

"Например, мы предлагаем в уголовно-процессуальном кодексе зафиксировать, что нельзя подсудимого после оглашения приговора брать под стражу в зале суда, поскольку приговор еще не вступил в законную силу и это преждевременно", — сказал Федотов журналистам.

Также предлагается внести положение о том, что подсудимый помещается в так называемые клетки в зале суда "только в том случае, если он обвиняется в совершении особо тяжких насильственных преступлений", отметил глава совета.

"Кроме того, мы предлагаем дополнить наше законодательство нормами, касающимися условно досрочного освобождения, чтобы можно было подавать на условно досрочное освобождение даже из следственного изолятора, если подошел соответствующий срок", — рассказал он.

Помимо этого правозащитники предлагают включить в число мер пресечения для несовершеннолетних помещение в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, добавил Федотов.

"Это значительно более легкие условия содержания, чем те, которые имеются в следственных изоляторах, так что для несовершеннолетних мы предлагаем такой отдельный вариант", — пояснил председатель СПЧ.

В ходе заседания также поднимался вопрос о пытках в местах лишения свободы. "Мы также рассмотрели информацию о применении пыток в отношении лиц, которые проходят обвиняемыми по так называемому "пензенско-петербургскому делу". Пришли к выводу, что нам необходимо по данному вопросу встретиться с главным военным прокурором и обсудить все детали этой истории, поскольку пытки запрещены российской Конституцией и наказываются в соответствии с российским законом", — заявил Федотов.