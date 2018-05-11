МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) обсудили законодательные изменения, необходимые для проведения административной амнистии, это потребует внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и закон о порядке выезда из России и въезда в РФ, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

В пятницу в Совете состоялось совместное заседание трех постоянных комиссий СПЧ — по научно-правовой экспертизе, по гражданскому участию в правовой реформе и по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами. Правозащитники обсудили предложения об изменениях уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.

"Кроме того, мы говорили об административной амнистии и акцентировали внимание, прежде всего, на том, какие изменения нужно внести в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы амнистия имела более серьезный правовой фундамент. Мы пришли к выводу, что такие изменения потребуют изменений не только в Кодекс об административных правонарушениях, но и в закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", — сказал Федотов журналистам по итогам заседания.

Ранее глава президентского СПЧ сообщал РИА Новости, что планирует подготовить предложения главе государства об амнистии, касающейся административных правонарушений.

Предложение провести административную амнистию звучало еще в минувшем году. На встрече с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко в мае прошлого года члены СПЧ высказали идею объявления амнистии к 100-летию революции в России. Правозащитники тогда выразили готовность проработать соответствующий проект постановления для внесения в Госдуму и предложили впервые распространить амнистию не только на уголовные статьи, но также и на административные правонарушения — провести "административную амнистию".