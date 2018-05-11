Минфин объяснил сокращение расходов бюджета на пенсии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сокращение бюджетных расходов на пенсии в текущем году вызвано увеличением сбора страховых взносов в Пенсионный фонд России, а не уменьшением размера пенсий, заявили в Министерстве финансов России.
Ранее из проекта поправок в бюджет стало известно, что Минфин России предложил сократить бюджетные расходы на пенсионное обеспечение граждан в нынешнем году на 51,5 миллиарда рублей. В ПФР, комментируя инициативу Минфина, пояснили, что в 2018 году в бюджете фонда задействуют остаток средств 2017 года, которые составили 234,2 миллиарда рублей, и заверили, что сокращать размер пенсий не планируется.