В Госдуме обсудят вопросы авторского права и лекарственного обеспечения

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заседания Совета по законотворчеству при председателе нижней палаты парламента состоятся в Госдуме, они будут посвящены вопросам авторского права и лекарственного обеспечения, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.
Он отметил, что необходимо обеспечить создание конкурентной среды в России для привлечения фармацевтических компаний из стран, которые не поддержали недружественные шаги США. В частности, речь идет о Швейцарии, Японии, Южной Корее, Индии и других государствах. Поэтому парламентариям предстоит проанализировать, какие законодательные барьеры препятствуют развитию отечественного фармацевтического рынка и импортозамещению в этой сфере, подчеркнул Володин.
В пятницу первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников заявил о том, что в проекте об ответных действиях РФ на санкции США и других стран ко II чтению останется только перечень мер реагирования, будет исключен конкретный перечень отраслей, товаров и услуг.