В Госдуме обсудят вопросы авторского права и лекарственного обеспечения

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Заседания Совета по законотворчеству при председателе нижней палаты парламента состоятся в Госдуме, они будут посвящены вопросам авторского права и лекарственного обеспечения, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.

"В начале июня состоится заседание Совета по законотворчеству, предполагается обсуждение авторского права. В начале июля Совет по законотворчеству обсудит вопросы лекарственного обеспечения", — сказал Володин.

Он отметил, что необходимо обеспечить создание конкурентной среды в России для привлечения фармацевтических компаний из стран, которые не поддержали недружественные шаги США. В частности, речь идет о Швейцарии, Японии, Южной Корее, Индии и других государствах. Поэтому парламентариям предстоит проанализировать, какие законодательные барьеры препятствуют развитию отечественного фармацевтического рынка и импортозамещению в этой сфере, подчеркнул Володин.

Ранее главы фракций и председатель Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

В пятницу первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников заявил о том, что в проекте об ответных действиях РФ на санкции США и других стран ко II чтению останется только перечень мер реагирования, будет исключен конкретный перечень отраслей, товаров и услуг.