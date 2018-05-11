МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Регулярные физические нагрузки, потребление овощей и фруктов, а также полный отказ от курения могут стать хорошей профилактикой заболевания гипертонией, рассказал врач-кардиолог отделения блока реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №4, обладатель статуса "Московский врач" Александр Стогов в преддверии Всемирного дня борьбы с гипертонией.

Всемирный день борьбы с гипертонией пройдет 17 мая. В московских центрах здоровья в рамках акции с 12 по 19 мая пройдут открытые лекции о профилактике этого заболевания, здесь же горожане смогут бесплатно пройти обследование, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Предупрежден — значит вооружен

Как напомнил Александр Стогов, гипертония – это заболевание, при котором давление в сосудах превышает оптимальные для сохранения здоровья показатели.

По его словам, зачастую многие пациенты даже не догадываются о наличии у них проблемы с артериальным давлением. "Или относятся к этой проблеме легкомысленно, или не желают лечиться, так как не чувствуют никаких недомоганий, либо занимаются самолечением или принимают назначенные препараты неправильно", — добавил он.

Вместе с тем, подчеркнул врач, артериальная гипертензия требует особенного внимания, поскольку является основной причиной возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, цереброваскулярной патологии и развития ишемической болезни сердца.

Как отметил врач, после 40 лет с такой проблемой сталкивается почти каждый десятый человек, после 50 лет – каждый пятый, а после 60 лет – каждый третий. Однако гипертензия может поражать людей даже молодого возраста. По данным специалистов разных стран мира, заболеваемость артериальной гипертензией ежегодно возрастает, пояснил он.

Меры защиты и профилактики

"У здорового человека с нормальными сосудами артериальное давление в покое не должно превышать 140/90. К развитию гипертонии предрасполагает ряд факторов – стрессы, курение, гиподинамия, ожирение, нарушение функций эндокринной системы, заболевание почек, сахарный диабет, избыток соли в пище. Если давление выше 140/90, человеку следует обратиться к врачу. Специалист должен собрать медицинский анамнез, провести все необходимые обследования и диагностические тесты. И только после этого он сможет поставить точный диагноз", — пояснил врач-кардиолог.

Изменение образа жизни, а именно — отказ от вредных привычек, регулярные физические нагрузки и правильное питание могут стать хорошей профилактикой заболевания.

"Адекватные изменения образа жизни могут безопасно и эффективно отсрочить или предотвратить развитие артериальной гипертонии. В частности, следует ограничить употребление соли не более 5–6 грамм в сутки, количество выпитого алкоголя в неделю не должно превышать 140 грамм у мужчин и 80 грамм у женщин", — поясняет Стогов.

В то же время необходимо поправить свой рацион: увеличить потребление овощей и фруктов, молочных продуктов с низким содержанием жиров, пищевых и растворимых волокон (клетчатки), круп и цельных злаков, а также белков растительного происхождения из источников, бедных насыщенными жирами и холестерином.

"Пациентам с избыточной массой тела рекомендацию относительно употребления свежих фруктов надо давать с осторожностью, так как иногда они содержат много углеводов, что может способствовать прибавке массы тела", — отмечает врач.

Кроме того, по его словам, необходимо контролировать массу тела: индекс массы тела должен быть около 25 килограмм на квадратный мер, окружность талии у мужчин – не более 102 сантиметров, у женщин – не более 88 сантиметров.

Обязательными должны стать умеренные физические нагрузки. Это может быть ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание продолжительностью не менее 30 минут в течение 5–7 дней в неделю, добавил врач.

"Но самое главное — полный отказ от курения. Эта вредная привычка вызывает острое повышение артериального давления и увеличение частоты сердечных сокращений, которые сохраняются более 15 минут после выкуривания одной сигареты и во много раз увеличивает частоту развития инсульта головного мозга и инфаркта сердца", — подчеркнул он.