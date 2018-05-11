Тамбовские вишни и яблони высадят в Люксембурге

ТАМБОВ, 11 мая — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, находящийся в Люксембурге с визитом во главе делегации региона, предложил высадить на территории посольства России яблоневые и вишневые сады из тамбовских саженцев, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Никитин встретился с послом России в Люксембурге Виктором Сорокиным, который провел его по территории старинного замка, где расположено российское посольство.

"Очень хорошее место. Ощущается умиротворенность. Сюда гармонично впишутся яблоневый и вишневый сады с тамбовской земли. Пусть цветут и приносят хороший урожай. Здесь действительно ощущается русский дух. А теплоту русской души поддерживаете и бережете здесь вы", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

Высадка деревьев планируется на сентябрь 2018 года.

Делегация Тамбовской области во главе с губернатором находится в Люксембурге с рабочим визитом. Программа визита рассчитана на три дня и включает мероприятия, направленные на расширение торгово-экономического и культурного сотрудничества между Люксембургом и Тамбовской областью.

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