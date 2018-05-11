На Кубани с 1 июня вводят ограничение движения большегрузов

СОЧИ, 11 мая — РИА Новости. Ограничение движения большегрузов на дорогах Кубани будет действовать с 1 июня по 31 августа при повышении температуры выше 32 градусов, чтобы сохранить дорожное покрытие, сообщил РИА Новости глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ограничение движения большегрузов традиционно вводится на Кубани в июне, когда температура воздуха резко повышается. По словам губернатора, делается это для сохранности дорожного полотна: асфальтобетонное покрытие из-за жары становится пластичным и не выдерживает нагрузок.

"Чтобы уменьшить вред, наносимый дорогам, и не допустить их разрушения, мы вводим соответствующие ограничения. Так, с 1 июня по 31 августа будет ограничено передвижение тяжеловесного транспорта по автодорогам регионального или межмуниципального значения. Запрет будет действовать с 9.00 до 21.00 при повышении температуры выше 32 градусов. Соответствующий приказ по моему поручению подготовили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства", — сказал глава региона.

Кондратьев добавил, что в целом мера будет способствовать безаварийному движению транспорта и улучшению пропускной способности дорог на территории Кубани, что особенно важно в летний период, когда увеличивается нагрузка из-за притока туристов.

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